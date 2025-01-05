الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

عطل تقني يضرب خدمات الإنترنت في الكويت لهذا السبب

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

أعلنت السلطات الكويتية تعطل خدمة الإنترنت في البلاد بسبب انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.

 

تعطل خدمة الإنترنت في الكويت

وقالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت في بيان اليوم الأحد إن خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت يوم أمس لدى إحدى شركات الاتصالات نتيجة انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.

وأضافت الهيئة أنها تتابع مع الشركة المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

 

مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة

وأوضحت الهيئة العامة للاتصالات في الكويت أنها تعمل على التحقيق مع الشركة للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلًا، بما في ذلك الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من الشبكة المتاحة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين.

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