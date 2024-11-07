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خارج الحدود

الداخلية الكويتية تعلن سحب الجنسية من 930 حالة

الداخلية الكويتية،
الداخلية الكويتية، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية سحب الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا اليوم، الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وفي وقت سابق، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أن اللجنة قررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 133 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

إسقاط الجنسية الكويتية

وأضافت الوزارة أن اللجنة وافقت على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد المدانين بقضية خلية العبدلي والذي تم الحكم عليه بالمؤبد.

 

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