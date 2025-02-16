الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

السلطات الكويتية تضبط تشكيلا عصابيا خطيرا يضم مصريين

ضبط تشكيل عصابى فى
ضبط تشكيل عصابى فى الكويت، فيتو

ألقت السلطات الكويتية، القبض على تشكيل عصابى خطير بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال، وكشفت التحقيقات عن تورط شخصين مصريين فى التشكل.

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالبشر فى الكويت

ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، ضبط رجال إدارة البحث والتحري في مباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية تشكيلا عصابيا بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.

الشرطة الكويتية، فيتو
الشرطة الكويتية، فيتو

وحسب وزارة الداخلية الكويتية  في بيان على منصة "اكس" أنه "في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة.

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وأضافت الداخلية الكويتية، اسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملًا، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.

وأكدت الداخلية الكويتية، أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.

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السلطات الكويتية تشكيل عصابي الاتجار بالبشر الإقامة مباحث شؤون الإقامة وزارة الداخلية الكويتية

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