الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

ضبط طن سكر مجهول المصدر ومخالفات مخابز، نتائج حملة تموينية بمنيا القمح

حملات مكثفة لضبط
حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية

 وأضاف: جاء ذلك للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بـ الإشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بالبيع للمواطن بالسعر الرسمى.

 

حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق 

 وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية شكل قطاع تموين الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي بالاشتراك مع إدارة تموين منيا القمح في حضور المهندس طلعت رشدى مدير الإدارة بمركز منيا القمح حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق. 

مخبز بلدى بتصرف فى الدقيق 

أسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدى لتصرفه فى  (٤) شكائر دقيق مدعم من حصته اليومية لبيعها بالسوق السوداء و8  مخابز بلدية لإنتاجها خبز ناقص الوزن فى الرغيف و٣ تقارير إثبات حالة مخابز بلدية لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات.

 

ضبط طن سكر 

كما تم تحرير مخالفات لـ ٣ مخابز بلدية وذلك لـ عدم نظافة أدوات المعجن، وضبط طن سكر معبأ بمخزن مواد غذائية بقرية سنهوت المخالفة وذلك لعدم وجود فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (27205 ) جنح ضد صاحب المخزن.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكبل وزارة التموين التجارة الداخلية محافظة الشرقية رؤساء المراكز حماية المستهلك الطب البيطري

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