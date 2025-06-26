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تموين الشرقية: ضبط 4 أطنان أعشاب مجهولة في بلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة احمد محمد مرسي مدير الإدارة للمرور علي الانشطة التجارية بدائرة بلبيس أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة بالمنطقة الصناعية (جمعية المهندسين العرب) بناحية الزوامل بمركز بلبيس. 

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التاكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية 

 وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم إن ذلك التفتيش جرى على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تحرير المحاضر اللازمة 

كما تم  تحرير  المحضر رقم ( ١٥١٨١) لعام٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد/المسؤول عن مخزن للاعشاب الطبيةوالعطارةلحيازته وتخزينه اعشاب عطرية (شمر صغير الحبة) غير مصحوبة بفواتير او مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش هذا بالإضافة إلى ١٠٠ شيكارة أعشاب عطرية×(٤٠) كجم وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها (٤٠٠٠كجم) اى بما يعادل (٤ أطنان).

 

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المهندس عبدالكريم عوض الله 

وبدوره اكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  انه بتعليمات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وبالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

 

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المنطقة الصناعية جمعية المهندسين العرب الزوامل مركز بلبيش تحرير محضر جنحة حملة نموينية الأنشطة التجارية المهندس عبد الكيريم عوض الله

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