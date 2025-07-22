القبض على 3 أشخاص لتسريب معلومات سرية عن رحلات BTS وعدد من النجوم

أحالت وحدة التحقيقات الإلكترونية التابعة لشرطة العاصمة سيول مؤخرًا ثلاثة مشتبه بهم، من بينهم موظف في شركة طيران أجنبية، إلى النيابة العامة بتهمة انتهاك قانون شبكة المعلومات والاتصالات وجرائم أخرى ذات صلة، وذلك لتورطهم في تسريب معلومات رحلات طيران فرقة الكيبوب BTS ومشاهير آخرين وبيعها بشكل غير قانوني.

ووفقًا لبيان الشرطة، قام المشتبه بهم بالوصول غير المشروع إلى تفاصيل رحلات طيران كبار المشاهير وبيعها لوسطاء، محققين بذلك عشرات الملايين من الوون الكوري ومن ثم قام هؤلاء الوسطاء بتوزيع هذه المعلومات عبر غرف الدردشة المفتوحة على تطبيقات المراسلة والرسائل المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف التحقيق أن الشرطة تمكنت من تحديد كيفية حصول الموظف المتورط على المعلومات وتتبعت المعاملات المالية، مما أدى إلى كشف هيكل الأرباح وأدوار المتآمرين في هذه الشبكة.

ظاهرة "الساسانغ" وتأثيرها على خصوصية الفنانين

لطالما شكل تسريب معلومات رحلات الفنانين مشكلة خطيرة في صناعة الكيبوب. فغالبًا ما يستخدم ما يُعرف بـ "الساسانغ" (المعجبون المهووسون) بيانات شركات الطيران المسربة للصعود على متن نفس الرحلات مع نجومهم، ومحاولة التواصل معهم أثناء الرحلة، أو حتى تغيير تفضيلاتهم الغذائية دون موافقتهم. وفي بعض الحالات المتطرفة، قام بعض هؤلاء المعجبين بإلغاء حجوزاتهم أو تغيير مقاعدهم، مما أدى إلى تعطيل جداول المشاهير والتسبب في إزعاج كبير لهم.

تعاون HYBE مع السلطات لمكافحة التسريبات

لمعالجة هذه القضية المتفاقمة، شكلت وكالة HYBE، الشركة المسؤولة عن فرقة BTS، فريق عمل مخصصًا في عام 2023 للإبلاغ عن مثل هذه الحالات للسلطات. كما قامت الوكالة بتتبع العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتورطة في الاتجار غير المشروع بمعلومات شركات الطيران، وقدمت أدلة دامغة، بما في ذلك تفاصيل هوية المستخدمين، إلى الشرطة.

وبفضل هذا التعاون الوثيق، تمكنت الشرطة من تضييق الخناق على المشتبه بهم، حيث تم إلقاء القبض على الموظف المتورط في فبراير الماضي، تلاه اعتقال اثنين آخرين في مارس.

وفي تعليق على هذه الإجراءات، صرحت HYBE بأنها "ستتعاون بشكل كامل مع السلطات خلال التحقيقات والإجراءات القانونية المتبقية". وأكدت الوكالة على "تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقًا، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة دون تسوية أو تساهل ضد أي شخص متورط في أنشطة إجرامية تسوّق وتتاجر بالمعلومات الشخصية للفنانين".

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