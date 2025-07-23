تعرف على حد الشراء عبر الإنترنت في بطاقات الهدايا من بنك مصر

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الحد الأقصى لحركات الشراء من خلال شبكة الإنترنت في بطاقة الهدايا المتاحة لعملاء البنك.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أن بطاقات الهدايا تتيح الشراء من خلال شبكة الإنترنت بقيمة 400 ألف جنيه شهريًّا بحد أقصى ثمان حركات يوميًّا.

أما بالنسبة إلى استخدام بطاقة الهدايا في السحب من ماكينات الصراف الآلي فهي بحد أقصى خمس مرات يوميًّا وبقيمة 30 ألف جنيه وشهريًّا 100 الف جنيه.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الهدايا في بنك ما يلي:

مزايا بطاقات الهدايا في بنك مصر

هي بطاقات تعمل على تقوية أواصر الود والترابط في المجتمع وتصلح لكافة المناسبات حيث تمثل هدية ذات قيمة تقدم في شكل جديد ولائق.

مدة البطاقة سنتان لا تجدد عند انتهاء مدتها ويمكن الإيداع على حساب البطاقة خلال فترة صلاحيتها.

يتم طباعة اسم المهدي واسم المهدى إليه على البطاقة.

تستخدم البطاقة في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج الجمهورية.

ومن جانب آخر يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن حدود السحب اليومي من بطاقة فيزا انفينت للخصم الفوري.

وأوضح بنك مصر أن حدود السحب اليومي تصل إلى 30 ألف جنيه في فيزا انفينت للخصم الفوري، وبحد أقصى 15 عملية يوميا على ماكينات الصراف الآلي.

بطاقة فيزا إنفينت

المزايا:

صلاحية البطاقة لمدة خمس سنوات

يتم إصدار البطاقة عند فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم

تُستخدم في السحب النقدي والمشتريات

يمكن لحامل البطاقة التحويل من حساب إلى آخر من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المرتبطة بالبطاقة من خلال ماكينات بنك مصر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المرتبطة بالبطاقة من خلال الاشتراك المجاني في خدمة "الإنترنت البنكي" المقدمة من بنك مصر عبر الموقع:

https://www.banquemisr.com/ar

ومن جانب آخر يتساءل العديد من العملاء عن تفاصيل بطاقات الإيداع للشركات في بنك مصر.

وهي بطاقة إيداع تحمل شعار شبكة فيــــزا أو شبكة ميــــزة ذات شريحة ذكية مؤمّنة مطبوع عليها اسم الشركة واسم حاملها وتصدر من أجل الأشخاص الاعتباريين المفتوح لهم حسابات بالبنك ممن يرغبون في إصدار بطاقة لمن يحددونهم لاستقبال الإيداعات عن طريقه.

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