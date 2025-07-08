زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك لنصف مليون جنيه

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه.

وتقرر ذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.

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