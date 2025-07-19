السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على مزايا ماكينات الصراف الآلي في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

تشهد ماكينات الصراف الآلي في البنك التجاري الدولي تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية حيث يحرص البنك على تحديث الخدمات لإرضاء شرائح العملاء.

وتتميز أجهزة الصراف الآلي في البنك التجاري الدولي CIB بما يلي:

 تعمل من خلال شاشة باللمس.

 تعرض القوائم على شكل أيقونات.

 تمكن المستخدم من التنقل والمرور على كل جزء من أجزاء الشاشة.

وبشكل عام فإن ماكينات الصراف الآلي في التجاري الدولي CIB تقدم تجربة مصرفية تتسم بسهولة الاستخدام للوظائف والخيارات المتاحة مماثلة لاستخدام العميل للهواتف الذكية، مما يساعد في تقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات. 


يشار إلى أن بنك التجاري الدولي CIB قام بإطلاق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN عبر ماكينات الصراف الآلي المحدثة التابعة لـ CIB والتي تعمل من خلال الاستعانة بتلك التقنية لتمكين العميل من الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN وطباعته من خلال ماكينة الصراف الآلي.

يقدم البنك التجاري الدولي العديد من الخدمات المتنوعة لعملائه بما يضمن جذب شرائح عديدة منهم.

ولعل في مقدمة تلك الخدمات إجراء المعاملات التحويلية بالعملة الأجنبية وفق عدد من الضوابط والمحددات التي وضعها المسئولين في البنك.

تشمل قائمة الخدمات والمعاملات المسموح بها بالعملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي CIB ما يلي:

 

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي 

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل  ولحسابات خارج البنك.

 

3- لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

CIB IBAN أجهزة الصراف الآلي البنك التجارى الدولى التجاري الدولي CIB البنك التجاري بنك التجاري الدولي CIB رقم الحساب المصرفي الدولي ماكينات الصراف الآلي

الأكثر قراءة

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

سائق ميكروباص يفقد توازنه ويدهس المارة ويصطدم بعمود إنارة بالإسكندرية

أحمد مجاهد يكشف سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن أزمة وسام أبو علي

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

أسعار المانجو اليوم السبت 19 يوليو 2025، انخفاض جديد في الزبدية وارتفاع الهندي والتيمور

تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب

من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية