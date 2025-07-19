تعرف على مزايا ماكينات الصراف الآلي في البنك التجاري الدولي

تشهد ماكينات الصراف الآلي في البنك التجاري الدولي تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية حيث يحرص البنك على تحديث الخدمات لإرضاء شرائح العملاء.

وتتميز أجهزة الصراف الآلي في البنك التجاري الدولي CIB بما يلي:

تعمل من خلال شاشة باللمس.

تعرض القوائم على شكل أيقونات.

تمكن المستخدم من التنقل والمرور على كل جزء من أجزاء الشاشة.

وبشكل عام فإن ماكينات الصراف الآلي في التجاري الدولي CIB تقدم تجربة مصرفية تتسم بسهولة الاستخدام للوظائف والخيارات المتاحة مماثلة لاستخدام العميل للهواتف الذكية، مما يساعد في تقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات.



يشار إلى أن بنك التجاري الدولي CIB قام بإطلاق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN عبر ماكينات الصراف الآلي المحدثة التابعة لـ CIB والتي تعمل من خلال الاستعانة بتلك التقنية لتمكين العميل من الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN وطباعته من خلال ماكينة الصراف الآلي.

يقدم البنك التجاري الدولي العديد من الخدمات المتنوعة لعملائه بما يضمن جذب شرائح عديدة منهم.

ولعل في مقدمة تلك الخدمات إجراء المعاملات التحويلية بالعملة الأجنبية وفق عدد من الضوابط والمحددات التي وضعها المسئولين في البنك.

تشمل قائمة الخدمات والمعاملات المسموح بها بالعملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي CIB ما يلي:

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل ولحسابات خارج البنك.

3- لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

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