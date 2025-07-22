تفاصيل قرض الإسكوتر في بنك مصر 2025
يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل قرض الإسكوتر 2025.
يمنح بنك مصر قرض الإسكوتر للمصريين في 2025 من خلال برامج التمويل الآتية بمعدل عائد تنافسي:
الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.
الموظفين بشهادة إثبات الدخل.
أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
وتشمل قائمة شروط منح قرض الإسكوتر في بنك مصر ما يلي:
الشروط العامة لمنح القرض:
سعر عائد تنافسي.
الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.
الحد الأقصى لقيمة القرض 400,000 جنيه ( بشروط محددة).
الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 % من قيمة السكوتر ( بشروط محددة).
الحد الأقصى لمدة القرض 84 شهرًا.
وفيما يخص المستندات المطلوبة لاتمام عملية تمويل قرض الاسكوتر لعملاء بنك مصر فهي كالاتي:
المستندات الأساسية المطلوبة:
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل ( غاز/كهرباء/مياه/ تليفون).
عرض سعر سكوتر معتمد من المعرض.
بالنسبة للموظفين:
شهادة مفردات الراتب الشهري.
تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل).
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:
مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.
تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.
صورة البطاقة الضريبية.
كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.
مميزات إضافية:
بدون حظر بيع وبدون تأمين.
يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.
يمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث ( بشروط محددة).
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