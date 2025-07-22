تباين أسعار الفول وارتفاع العدس اليوم في الأسواق

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول اليوم تباينًا ملحوظًا، فيما ارتفعت أسعار العدس اليوم في الأسواق، ارتفاعات تراوحت بين 1.5 جنيه وجنيهين؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

انخفاض سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفضت أسعار الفول المعبأ نحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 59.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو جنيه، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 58.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

اسعار الفول اليوم، فيتو

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 50.4 جنيه، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالأتي:

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو جنيهين، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 67.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

اسعار العدس اليوم، فيتو

ارتفاع سعر العدس بحبه بالأسواق

وارتفعت أسعار العدس بجبه نحو 1.5 جنيه، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 63.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس بجبه من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وارتفعت أسعار العدس الأصفر المعبأ نحو جنيهين، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 68.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

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