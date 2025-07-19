نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور نحو بوابة الأزهر الإلكترونية مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، إذ انتهت أعمال التصحيح أمس الجمعة وبدأت مرحلة الرصد والمراجعة الدقيقة للدرجات تمهيدًا للاعتماد الرسمي من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتشير التوقعات إلى أن النتيجة ستُعتمد خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو أو مع بداية أغسطس، على أن يتم إعلانها عبر مؤتمر رسمي يضم قيادات التعليم الأزهري.

أعمال التصحيح والرصد النهائية لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية



أنهت جميع مراكز التصحيح أعمالها، وبدأت فرق متخصصة في عمليات الرصد الإلكتروني للدرجات، بمشاركة أكثر من 22 ألف معلم من مختلف القطاعات التعليمية الأزهرية، وتنتشر المراكز الـ16 المسئولة عن التصحيح في أغلب المحافظات لضمان سرعة ودقة إنجاز النتيجة.

عدد الطلاب ونسب النجاح المتوقعة لشهادة الثانوية الأزهرية



شارك في امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام نحو 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة على مستوى الجمهورية، بينهم 100,714 طالبًا من القسم الأدبي، و73,094 من القسم العلمي. وتشير التوقعات إلى أن نسب النجاح هذا العام قد تكون أعلى نسبيًا مقارنة بالعام الماضي الذي سجل نسبة نجاح إجمالية بلغت 50.5%.

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية



سيتم الاستعلام عن النتيجة حصريًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (azhar.eg) أو الرابط المباشر (natiga.azhar.eg)، حيث يُعد هذا الرابط المنصة الرسمية الوحيدة التي توفر النتائج بشكل صحيح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية



الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

الضغط على خيار "نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

التظلمات والدور الثاني لنتيجة الثانوية الأزهرية



بعد إعلان النتيجة رسميًا، سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في مراجعة أوراق إجاباتهم، على أن يُعلن لاحقًا عن جدول امتحانات الدور الثاني، والذي عادة ما يبدأ خلال شهر أغسطس.

رسائل مهمة لطلاب الثانوية الأزهرية



يوصى بعدم الاعتماد على أي روابط غير رسمية قد تنشر بيانات غير صحيحة أو مضللة.

متابعة موقع الأزهر وصفحاته الرسمية للحصول على أحدث المعلومات.

البدء في التفكير بخيارات ما بعد النتيجة، سواء التقديم في الكليات أو مراجعة خيارات إعادة التنسيق.

ماذا سيحدث بعد الإعلان الرسمي؟



من المتوقع أن تُعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2025 خلال المؤتمر الرسمي، يلي ذلك نشر تفاصيل نسب النجاح وإتاحة بيان النجاح عبر المعاهد الأزهرية خلال أيام قليلة من اعتماد النتيجة.

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