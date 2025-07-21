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نجاح حالة ولادة قيصرية لطفل شمعي بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم

الوليد، فيتو
الوليد، فيتو

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، عن نجاح فريق طبي بمستشفى سنورس المركزي في إجراء عملية ولادة قيصرية نادرة،  أنجبت سيدة طفلًا يعاني من حالة جلدية  تُعرف بـ"الطفل الشمعي" من الدرجة الوسطى، وهي من الأمراض الجلدية النادرة.

حالة الأم والجنين قبل الولادة

كانت سيدة في العقد الثالث من عمرها، حامل في الأسبوع الثامن والثلاثين، قد وصلت إلى مستشفى سنورس المركزي، تعاني من انفجار كيس الحمل، وسبق لها إجراء ولادة قيصرية، على الفور، تم مناظرة الحالة بمعرفة الدكتورة سماح عبد الغني، طبيبة مقيمة نساء وتوليد، ثم عرضتها على الدكتور عمرو جمال، أخصائي النساء والتوليد، وبمتابعة مع الدكتور مدحت هلال، رئيس قسم النساء والتوليد، تقرر إدخال الحالة إلى عمليات الطوارئ بشكل عاجل، وتم التنسيق الفوري مع الدكتور أحمد روبي، أخصائي التخدير ومدير العمليات، لإجراء جراحة قيصرية عاجلة، وعلى الرغم من دقة وصعوبة الحالة، تكللت العملية بالنجاح، وتمت ولادة الطفل الذي تبين أنه يعاني من حالة تسمى "الطفل الشمعي" من الدرجة الوسطى.

حالة الطفل بعد الولادة

وبعد الولادة مباشرة، تم مناظرة حالة الوليد  بمعرفة الدكتور إسلام علام، أخصائي ورئيس قسم المبتسرين، للاطمئنان على حالته الصحية، وتبين أن الحالة العامة للطفل جيدة، ومعدل التنفس والنبض طبيعيان، ما يبعث على الاطمئنان، وتم اتخاذ قرار بالمتابعة المستمرة للحالة وعرضها على أخصائي الجلدية بالمستشفى لوصف العلاج اللازم ومتابعة الحالة داخل المستشفى، وقد تم  الإجراءات بحضور الدكتور سامح حافظ، نائب المدير للفترة المسائية، وإشراف الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير المستشفى.

 

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