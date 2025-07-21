الإثنين 21 يوليو 2025
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محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني وخطة النشاط الصيفي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تابع الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الثاني، بمجمع فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي الذي يضم معهد (فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجى الابتدائى، فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي الإعدادي الثانوي).  

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أبرز المرافقين خلال الجولة 

ورافقه  الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وتأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، من توفر الهدوء والاستقرار داخل اللجان، والتأكد من عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول مع الطلاب أو أعضاء اللجنة.  

توزيع الأوراق الامتحانية 

واطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على توزيع أوراق الامتحان في الوقت المناسب وعدم وجود أي عائق خلال الامتحان. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على الالتزام بتعليمات الامتحانات 

وشدد وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على اتباع التعليمات الخاصة بامتحانات الدور الثاني والتواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمنطقة، والتعاون بين جميع المشاركين من أجل خروج الامتحانات بصورة متميزة.  

ثم اطلع وكيل الادراة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على النشاط الصيفي وخطط التحسين بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، وقام فضيلته بمناقشة الطلاب والتأكد من استفادة الطلاب من الأنشطة المقدمة من المعهد.
 

 

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