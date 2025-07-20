الأحد 20 يوليو 2025
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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات برنامج تنمية مهارات محفظي القرآن الكريم (صور)

برنامج تنمية مهارات
برنامج تنمية مهارات محفظي القرآن الكريم

تابع الدكتور الشيخ مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي ومحفظي القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية. 

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برنامج تنمية مهارات معلمى القرآن الكريم 

وجاء ذلك ضمن الخطة التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالأزهر الشريف بكافة المناطق الأزهرية ومنها منطقة الإسماعيلية الأزهرية، والتي تقام تحت إشراف إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور شريف سميح.
 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

إشادة بفعاليات التدريب 

وأشاد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بالجهود المبذولة، خلال فعاليات التدريب مؤكدًا على أهمية اكتساب معلمي ومحفظي القرآن الكريم لأحدث الاستراتيجيات لتدريس المنهج الجديد وكيفية تفاعل الطلاب مع المعلم داخل الحصة. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

عدد المتدربين في البرنامج 

من جانبها، صرحت آمال عبد الرحمن، مديرة إدارة التدريب بمنطقة الإسماعيلية، أن عدد الحاضرين 25 معلمًا ومحفظًا، ويعقد التدريب بالمبنى الإداري التابع للمنطقة الأزهرية، وفي ذات السياق.  

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

أهمية البرنامج التدريبي 

وأشارت مدير إدارة التدريب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التثقيفية والتوعوية والتدريبية ذات الصلة التي يعقدها قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، في إطار حرصه على تطوير مهارات المعلمين، للتنمية البشرية، ولمدة ثلاثة أيام، حاضر اليوم الشيخ وجيه عبد العظيم.

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