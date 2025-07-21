لجنة الأعلى للجامعات تتابع اختبارات قدرات 236 طالبا بفنون جميلة أسيوط

استقبلت كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة سير الاختبارات وتفقد أداء الطلاب، وذلك في إطار تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025، واستمرارًا لسير اختبارات القدرات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لاختبارات القدرات

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن اختبارات القدرات تمثل أداة محورية لاختيار الطلاب الذين تتوافق مهاراتهم الفنية والمعرفية مع طبيعة الدراسة في الكليات العملية والفنية، بما يعزز فرص تميزهم الأكاديمي. مشددا على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، مع توفير جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات بسهولة ويسر، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

واستقبل الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفد اللجنة المُكلّفة بمتابعة اختبارات القدرات، والتي ضمت كلًا من: الدكتور عبد الرحمن رضوان، وكيل كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، وأحمد محمد محمود، وباهر محمد عبد الحفيظ، من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد كلية الفنون الجميلة.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى حرص إدارة جامعة أسيوط على انتظام كافة إجراءات استقبال الطلاب، ودقة مراجعة المستندات المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للطلاب الجدد، مشيرًا إلى أن اختبارات القدرات تعد وسيلة فعالة لاختيار الطلاب المؤهلين أكاديميًا وعمليًا للالتحاق بالتخصصات التي تتطلب مهارات خاصة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي الحفناوي عميد كلية الفنون الجميلة التزام الكلية بتطبيق جميع المعايير والضوابط المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن الشفافية والدقة في تقييم المتقدمين مضيفًا أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ 236 طالبًا وطالبة، منهم 81 طالبًا من الشعبة العلمية (رياضة) لأداء اختبارات قسم العمارة، و155 طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية لأداء اختبارات الفنون المؤهلة للالتحاق بأقسام النحت، التصوير، الديكور، والجرافيك.

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