برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

عمليات تجميل ريهام سعيد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب التجميل نادر صعب، أثناء استعراضه لعمليات التجميل الأخيرة، التي أجراها للإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد التصالح بينهما، بعدما اتهمته "بتشويه وجهها"، نتيجة خطأ طبي حسبما ذكرت في السابق.

الطبيب نادر صعب يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد

ويظهر المقطع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، وهو يوثق عمليات التجميل التي أجراها لريهام سعيد، التي ظهرت خلفه بالضمادات على رأسها وأنفها وبعض مناطق في وجهها، بعد إجراء عدد من عمليات التجميل لها.

نادر صعب يجري عمليات تجميل جديدة لريهام سعيد، فيتو



وقال نادر صعب معلقًا على عمليات تجميل ريهام سعيد، في مقطع بثه عبر حسابه بإنستجرام، وانتشر بشكل كبير: "من منكم بعد ما عمل عمليات تجميل، جلسة عمليات للجسم كله".

وتابع نادر صعب قائلًا: "من بعد 5 أيام من عمليات التجميل، الوجه والعيون والجفون والأنف، والشفة والرقبة، والصدر والخصر، والبطن... والذراعين والفخذين... لم يعد فيه شيء"؟!

عمليات تجميل ريهام سعيد تثير الجدل

أثار المقطع جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وشبَّه بعض النشطاء عمليات التجميع العديدة التي أجرتها ريهام سعيد بأنها "تشبه الدخول في المطعم وطلب المنيو كامل"، في حين أكد آخرين أن "الأمر لا يحتاج كل هذا العناء في عمليات التجميل، فلكل مرحلة جمالها ورونقها".

وعلقت إحدى الناشطات، قائلة: "انا عمري 45 ما عملت ولا راح أعمل، أكلي صحي وباخد معادني وفيتاميناتي وبتحرك كتير، وبنام النوم الصحي وبتنفس صح... وعلى فكرة ما باين علي عمري الحقيقي... اتقوا ربنا في هذا العلم ياللي درستوه، الأصل يكون في خدمة الأمور المباحة كالحوادث والتشوهات".

أما البلوجر وائل وهبي فرد على الطبيب نادر صعب، قائلًا: "دي مش عملية تجميل.. هذه عملية التداخل في صناعة إنسان بشكل كامل".

الصلح بين ريهام سعيد ونادر صعب بعد اتهامه بتشويه وجهها

الجدير بالذكر أنه في 29 مايو 2025، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد الصلح مع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بعد فترة من الخلافات والاتهامات المتبادلة بينهما حول عملية تجميلية.

وأوضحت ريهام سعيد أن قرار الصلح جاء حفاظًا على سلامها النفسي وراحة البال، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "في هذه الأيام المفترجة تم الصلح بيني وبين الدكتور نادر صعب وهدى أخته.. أهلا وسهلا في مصر".

ريهام سعيد بعد إجراء عمليات التجميل، فيتو



وكانت ريهام سعيد قد اتهمت نادر صعب بتشويه وجهها خلال عملية تجميل خضعت لها في بيروت، في حين نفى صعب هذه الاتهامات، معلنًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضدها.

وتم الصلح بين نادر صعب وريهام سعيد بعد وساطة من أصدقاء مشتركين، وتنازل كل منهما عن القضايا المرفوعة ضد الآخر.

بدأت قصة الخلاف بين طبيب التجميل اللبناني نادر صعب وريهام سعيد عندما اتهمته ريهام سعيد طبيب بتشويه وجهها في عملية تجميلية، وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت ريهام سعيد أن نادر صعب تسبب لها في عاهة مستديمة، بينما نفى صعب الاتهامات وأعلن أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد اتهاماتها.

عملية تجميل معقدة لريهام سعيد

وفي نهاية مايو الماضي تم الصلح بينهما، بعد وساطة أصدقاء مشتركين، وتنازل كل منهما عن القضايا المرفوعة ضد الآخر.

وأعلنت ريهام سعيد أنها قررت الصلح حفاظًا على سلامها النفسي، وتم فتح صفحة جديدة بين الطرفين.

ريهام سعيد بعد 5 أيام من إجراء عملية التجميل، فيتو

وشارك الدكتور نادر صعب، فيديو يوثق عملية معقدة شملت شد الوجه والرقبة وحقن الدهون والخصر والأنف والعيون الصدر، استغرقت مراحلها نحو 5 أيام حتى الوصول إلى النتائج النهائية.

واستخدم الدكتور نادر صعب تقنية Ponytail lift، وهي إجراء تجميلي يهدف إلى شد الوجه ورفعه بطريقة تبدو طبيعية، مستوحاة من شكل رفع الشعر على شكل ذيل حصان، وتهدف إلى تعزيز النتيجة وتقليل التندب.



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