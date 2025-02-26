ريهام سعيد توجه رسالة لـ نادر صعب بعد توقيفها في مطار بيروت

وجهت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة إلى طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بعد توقيفها في مطار الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت ريهام سعيد قائلة: “من فضلكم، ليتصل أحد بالسفارة المصرية، نادر صعب استخدم نفوذه وتسبب بتوقيفي في المطار تزامنًا مع وصولي لحضور الجلسة”.

وتابعت: “أنا لا أخاف يا نادر، وأتمنى أن تحضر المحاكمات في مصر كما أفعل أنا في لبنان.. مهما تفعل، أنت دكتور شوهتني وأخطأت طبيًا.. محتاج فلوس؟”.

الخلاف بين ريهام سعيد ونادر صعب

ويعود الخلاف بين ريهام سعيد ونادر صعب إلى اتهامها له بتشويه وجهها بعد خضوعها لعدة عمليات تجميلية على يديه.

وأوضحت سعيد أنها لجأت إليه لإجراء عمليات تجميلية في وجهها، لكنها تفاجأت بظهور تشوهات خطيرة، ما اضطرها إلى الخضوع لجراحات تصحيحية أخرى.

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