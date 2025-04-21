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ثقافة وفنون

ريهام سعيد: "فيه واحدة عملت لي سحر علشان يتوقف حالي"

ريهام سعيد، فيتو
ريهام سعيد، فيتو

قالت الإعلامية ريهام سعيد ، إن هناك سيدة قامت بعمل سحر لها بوقف الحال وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

ريهام سعيد: فيه واحدة عملت لي سحر 

وأوضحت “ريهام”: "فيه واحدة شريرة وشعرها أبيضّ بتسحر لي سحر رهيب عشان يتوقف حالي سرقت السبحة بتاعتي من شنطتي من ورايا".

وأضافت: "بقول لك إيه تراجعي عن الكفر دا عشان البلد فيها قانون وأنا بحذرك لآخر مرة".

 

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