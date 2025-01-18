إحالة طبيب شهير إلى محاكمة جنائية بتهمة تشويه وجه ريهام سعيد والتشهير بها

قررت نيابة عابدين إحالة طبيب تجميل شهير إلى محاكمة جنائية وحددت لها جلسة في مايو المقبل، ووجهت له اتهامات تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والسب والقذف والتشهير.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن نادر صعب تسبب في تشويه وجه ريهام سعيد، بأن أجرى لها جراحة تجميلية نتج عنها ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين أعلى من المستوى الطبيعي وأطول من المتعارف عليه في عمليات التجميل مع رفع الزاوية الخارجية للجفون بدرجة أعلى من المتعارف عليه مع عدم تماثل الجفنين وهو ما نتج عنه ندبات مشوهه بالوجه.

وأضافت أن المتهم أجرى مداخلات هاتفية على القنوات الفضائية أفشى خلالها أسرار المريضة وشهر بتاريخها المرضي، كما وجه إلى المجني عليها عبارات سب وقذف خلال تلك المداخلات.

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