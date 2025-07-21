وزير الأمن الإيراني: أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدفون بلادنا

أعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، أن "إحداثيات كاملة عن أهداف مهمة في الكيان الصهيوني تم تسليمها للقوات المسلحة".

وأكد أن "وزارة الأمن بذلك جهودا شاملة لضمان الأمن الداخلي، وشهدنا استقرارا أمنيا خلال فترة الحرب الإسرائيلية على بلادنا".

وأضاف: "رغم أن الأعداء خططوا لخلق أزمات اجتماعية وأمنية داخل البلاد وتنفيذ أعمال إرهابية، إلا أنه بفضل الله تم القبض عليهم جميعا".

وتابع: "الإنجاز الثاني لوزارة الأمن هو الحصول على وثائق ومستندات من الكيان الصهيوني حيث تم تزويد القوات المسلحة بإحداثيات كاملة عن أهدافهم الحيوية".

ولفت إلى أن "أحد المهام اليومية لوزارة الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى، تتمثل في مواجهة العناصر التخريبية والجواسيس في بلدنا، خاصة في ظل وجود أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف إيران".

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