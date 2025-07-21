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خارج الحدود

وزير الأمن الإيراني: أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدفون بلادنا

وزير الامن الايراني،فيتو
وزير الامن الايراني،فيتو

أعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، أن "إحداثيات كاملة عن أهداف مهمة في الكيان الصهيوني تم تسليمها للقوات المسلحة".

وأكد أن "وزارة الأمن بذلك جهودا شاملة لضمان الأمن الداخلي، وشهدنا استقرارا أمنيا خلال فترة الحرب الإسرائيلية على بلادنا".

وأضاف: "رغم أن الأعداء خططوا لخلق أزمات اجتماعية وأمنية داخل البلاد وتنفيذ أعمال إرهابية، إلا أنه بفضل الله تم القبض عليهم جميعا".

وتابع: "الإنجاز الثاني لوزارة الأمن هو الحصول على وثائق ومستندات من الكيان الصهيوني حيث تم تزويد القوات المسلحة بإحداثيات كاملة عن أهدافهم الحيوية".

ولفت إلى أن "أحد المهام اليومية لوزارة الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى، تتمثل في مواجهة العناصر التخريبية والجواسيس في بلدنا، خاصة في ظل وجود أكثر من 50 جهازا استخباراتيا يستهدف إيران".

 

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إسرائيل الأمن الايراني الحرب الإسرائيلية الكيان الصهيونى

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