الأندية الإنجليزية تستحوذ على نصيب الأسد في أرباح وعقود رعاية القمصان.. ريال مدريد يتصدر وبطل مونديال الأندية 2025 يغيب عن المراكز الأولى

يتصدر قميص ريال مدريد الأكثر تحقيقًا للأرباح في العالم من عقود أطقم الملابس وصفقات الرعاية عليها، مقارنة بكبار أندية الدوريات الخمسة متفوقا بفارق كبير عن غريمه برشلونة.

وتشهد المراكز العشرة الأولى لقمصان الأندية الأكثر تحقيقا للأرباح بالعالم تواجد إنجليزي مكثف بواقع 5 أندية بين العشرة الأولى عن طريق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول وتوتنهام.

باريس المتصدر، في مركز متأخر من أرباح أطقم الملابس

ورغم تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 إلا أن باريس سان جيرمان جاء في مركز متأخر من حيث أرباح عقود أطقم الملابس وصفقات الرعاية عليها، فيما غاب تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية 2025 عن التواجد بالمراكز العشرة الأولى.

وشهدت إحصائية نشرتها صحيفة إسبانية أن عقود الرعاية تجلب سنويًا لإدارة نادي ريال مدريد مبلغ 260 مليون يورو بفارق ضخم عن أقرب ملاحقيه.

وتدر عقود الرعاية الموقعة بين ريال مدريد وشركة الملابس المصنعة لقميص ريال مدريد 120 مليون يورو في السنة للفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما يحصل الميرينجي على مبلغ 140 مليون يورو من عقود الرعاية الموقعة مع كبرى الشركات العالمية الأخرى، حيث توضع أسماء هذه الشركات على قميص ريال مدريد.

ويحتل فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي 6 مرات في آخر 8 سنوات، وصافة الأندية الأكثر تحقيقًا للأرباح في العالم بإجمالي عوائد تبلغ 210.5 مليون يورو في السنة من عقده مع شركة الملابس الألمانية المصنعة لقميص المان سيتي والشركات التي تضع إعلاناتها عليه.

ويأتي في المركز الثالث، قطب مدينة مانشستر الثاني، فريق مانشستر يونايتد، الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع ليفربول بـ20 لقبا لكل فريق.

وتبلغ قيمة أرباح مانشستر يونايتد من قميصه إلى جانب عقود الرعاية الموقعة مع كبرى الشركات العالمية الأخرى، حيث توضع أسماء هذه الشركات على قميص "الشياطين الحمر".

وفي المركز الرابع، يأتي برشلونة، غريم ريال مدريد والذي يتحصل على 198 مليون يورو في السنة، من قميصه والتي تضع عليه الإعلانات كبرى شركات العالم.

فيما يتواجد بطل دوري أبطال أوروبا 2025، باريس سان جيرمان في المركز الخامس بإجمالي أرباح من القميص تصل إلى 170 مليون يورو في السنة الواحدة.

ويحتل بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني المركز السادس بإجمالي أرباح من القميص تصل إلى 137 مليون يورو في الموسم الواحد.

وجاء أرسنال في المركز السابع بفارق ضئيل عن البايرن بعدما حقق 136.6 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر يحل فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي ثامنًا بإجمالي أرباح 105 ملايين يورو.

ويأتي بروسيا دورتموند الألماني في المركز التاسع بـ103 ملايين يورو، وأخيرًا توتنهام الإنجليزي في الترتيب العاشر، بـ80 مليون يورو.

الأندية الأكثر تحقيقًا للأرباح من عقود أطقم الملابس وصفقات الرعاية عليها

1- ريال مدريد: 260 مليون يورو.

2- مانشستر سيتي: 210.5 مليون يورو.

3- مانشستر يونايتد: 200 مليون يورو.

4- برشلونة: 198 مليون يورو.

5- باريس سان جيرمان: 170 مليون يورو.

6- بايرن ميونخ: 137 مليون يورو.

7- آرسنال: 136.6 مليون يورو.

8- ليفربول: 105 ملايين يورو.

9- بروسيا دورتموند الألماني: 103 ملايين يورو.

10- توتنهام الإنجليزي: 80 مليون يورو.

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