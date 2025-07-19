رغم قرار التجديد لـ كورتوا، حارس ريال مدريد يتراجع عن الرحيل

تراجع الأوكراني آندري لونين حارس ريال مدريد الإسباني، عن قراره السابق بالرحيل عن صفوف الفريق الملكي، في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق منذ التعاقد مع تشابي ألونسو لمنصب المدير الفني، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن لونين حارس مرمى ريال مدريد، على وشك الرحيل عن صفوف الفريق في السوق الصيفي الحالي، وهو ما يجبر النادي على البحث عن حارس مرمى جديد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن لونين يُفضل البقاء في ريال مدريد،، رغم اهتمام فياريال بالتعاقد معه، ورغم قرار ريال مدريد بتجديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا والذي يقوم بدور الحارس الأول للفريق، ومن المنتظر أن يمدد النادي عقده لمدة موسم.

لونين، البالغ من العمر 26 عامًا، يلعب لريال مدريد منذ عام 2018، بعد انضمامه من زوريا لوجانسك، وخاض ثلاث فترات إعارة مع ليجانيس وريال بلد الوليد وريال أوفييدو، وعاد لريال مدريد منذ عام 2020.

وخلال تلك الفترة شارك لونين في 62 مباراة فقط، وكان كورتوا هو الحارس الأساسي لريال مدريد.

يذكر أن الأوكراني لونين، يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2030، ويبدو أنه يتمسك بالاستمرار مع الفريق حتى الآن.

ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن مستقبل روديجر

فيما أصبح نادي ريال مدريد الإسباني منفتحا على بيع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرتبط روديجر بعد مع الميرنجي حتى 2026، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن.

أرقام روديجر مع ريال مدريد

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية: "سيكمل روديجر 33 عامًا في مارس المقبل، حيث شارك في 55 مباراة من أصل 68 خلال الموسم الأخير، بمجموع 4540 دقيقة".

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "لم يتعرض روديجر في الموسم الماضي إلا إصابتين: الأولى عضلية في فبراير، والأخرى أكثر خطورة تمزق في الغضروف الخارجي للركبة في أبريل، غاب بسببها لمدة 10 مباريات".

وأفادت الصحيفة: "رغم ذلك، يثير اللاعب القلق في ريال مدريد بسبب معاناته من بداية مبكرة لمرض التهاب المفاصل في إحدى ركبتيه".

ريال مدريد مستعد لبيع روديجر هذا الصيف

وأردفت: "لا يستبعد ريال مدريد بيع روديجر هذا الصيف إذا حصل على عرض مناسب لجميع الأطراف".

واختتمت: "ارتبط روديجر مؤخرا بالانتقال إلى أندية في الدوري السعودي، ما قد يشكل وجهة محتملة نظرًا لعمره، ومسيرته الناجحة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.