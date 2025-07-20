شاهد، خماسية ليفربول في شباك ستوك سيتي وديا

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول أهداف الفريق في مباراته الودية ضد ستوك سيتي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وفاز ليفربول في اللقاء بخمسة أهداف نظيفة حيث أقيمت المباراة خلف الأبواب المغلقة ولم يتم إذاعتها.

خماسية نظيفة بمواجهة ستوك الودية خلف الأبواب المغلقة ⚽️ pic.twitter.com/HTRwLXOGNb — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 20, 2025

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة فريق ليفربول الإنجليزي، والتي أعلن عنها الهولندي أرني سلوت مدرب الريدز، لرحلة الفريق إلى هونج كونج واليابان لخوض جولة ومعسكر هناك استعدادا للموسم الجديد.

قائمة ليفربول لمعسكر اليابان

مباريات ليفربول الودية المتبقية

ويخوض ليفربول جولة تحضيرية آسيوية في هونج كونج واليابان، حيث يبدأ الفريق مبارياته الدولية بمواجهة قوية أمام ميلان الإيطالي يوم السبت 26 يوليو على ملعب “كاي تاك” في هونج كونج.

بعدها، ينتقل الريدز إلى اليابان لملاقاة يوكوهاما مارينوس، بطل يوم الأربعاء 30 يوليو، ويختتم ليفربول مبارياته التحضيرية بمواجهة أخيرة أمام أتلتيك بيلباو الإسباني على ملعب يوم الإثنين 4 أغسطس.

موعد أول مباراة رسمية لفريق ليفربول

ويبدأ الفريق موسمه رسميًا يوم 10 أغسطس في مواجهة كريستال بالاس على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدرع الخيرية، ثم يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 16 أغسطس حين يستضيف بورنموث في ملعب أنفيلد ضمن الجولة الافتتاحية.

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