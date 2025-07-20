برشلونة يسدد 115 ألف يورو لاتحاد الكرة لتسجيل راشفورد وخوان جارسيا

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن المبالغ المطلوبة من نادي برشلونة لتسجيل صفقاته الجديدة، التي انضمت للبرسا في الميركاتو الصيفي الحالي.

3 صفقات جديدة في برشلونة

وتعاقد برشلونة مع لاعبين فقط حتى الآن، هما خوان جارسيا ورني بادرجي، وفي طريقه لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيقوم بتسجيل الحارس خوان جارسيا باستخدام قاعدة مالية خاصة تتيح للنادي الاستفادة بنسبة 80% من راتب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن في حال خضوع الأخير لجراحة تبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الإجراء يتيح للنادي تسجيل لاعب بديل دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف، ما لم يكن تير شتيجن متاحًا للمشاركة.

أما فيما يتعلق بالنجم ماركوس راشفورد، الوافد من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، فعملية تسجيله كانت ترتبط بمغادرة عدة لاعبين لتوفير هامش مالي مناسب.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه العملية تشمل رحيل كليمنت لينجليت إلى أتلتيكو مدريد وإعارة أنسو فاتي إلى موناكو وبيع بابلو توري إلى ريال مايوركا، مما يوفر حوالي 18 مليون يورو ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

المبلغ المطلوب من برشلونة لتسجيل صفقاته الجديدة

وبعد إتمام التسجيل، سيكون على برشلونة دفع رسوم التسجيل الأولى للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تقدر بنحو 115618 يورو عن راشفورد وجارسيا (57,809 يورو لكل لاعب)، هذه الرسوم تُفرض على أي لاعب يتم تسجيله لأول مرة في الدوري الإسباني.

يُذكر أن الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني لا يخضع لهذا الإجراء، حيث سبق وسُددت رسوم تسجيله في الموسم الماضي عندما انضم وهو معتزل، وبالتالي لا يُلزم النادي بإعادة دفعها هذا الموسم.

كما يتحمل برشلونة رسوم الترخيص السنوي للاعبين، والمقدرة بـ1268.5 يورو لكل رخصة، وبما أن الحد الأقصى لقائمة الفريق هو 25 لاعبًا، فإن إجمالي ما سيدفعه النادي في هذا الجانب يصل إلى 31 ألف يورو، ليصبح المجموع المتوقع دفعه قرابة 150 ألف يورو لتغطية تكاليف التسجيل والترخيص معًا.

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