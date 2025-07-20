الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرضه الثالث لضم جناح ليفربول

ليفربول
ليفربول

كشفت  الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي بايرن ميونخ، يستعد لتقديم عرض ثالث من أجل التعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس: "يستعد بايرن ميونخ لتقديم عرض جديد لضم لويس دياز، هدف البافاري الأول لتعزيز مركز الجناح".

وأضاف "ستتواصل المفاوضات رغم أن ليفربول رفض بالفعل، عرضين سابقين من أجل بيع النجم الكولومبي".

ونوه "إذا لم تتم الصفقة، فقد أدرج البايرن، اسم ماليك فوفانا نجم ليون، ضمن قائمته المختصرة كخيار محتمل لتعزيز مركز الجناح".

يذكر أن لويس دياز كان على طاولة برشلونة بقوة هذا الصيف، لكن نجح البارسا مؤخرًا في حسم صفقة ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

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