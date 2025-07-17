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مواعيد مباريات منتخب السعودية في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

مباريات منتخب السعودية
مباريات منتخب السعودية في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، يتواجد منتخب السعودية علي رأس المجموعة الثانية في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 مع منتخبات العراق وإندونيسيا والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية. 

وتقام مباريات المجموعة الثانية على  ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة وجاءت المواعيد كالتالي:

مواعيد مباريات السعودية في ملحق تصفيات آسيا 

السعودية ضد إندونيسيا - الأربعاء 8 أكتوبر
السعودية ضد العراق - الثلاثاء 14 أكتوبر

وأجريت صباح اليوم الخميس قرعة الملحق الآسيوي لتصفيات  كأس العالم 2026، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت قرعة الملحق الآسيوي الفاصل عن التالي:

المجموعة الأولى:  قطر  - الإمارات  - عمان.

المجموعة الثانية: السعودية - العراق - إندونيسيا.

جدول مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

وتقام مباريات الملحق الآسيوي في الفترة بين 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، وتم تقسيم المنتخبات الست المتأهلة إلى مجموعتين، حيث تشهد كل مجموعة 3 جولات لتحديد المتصدر الذي يصعد مباشرة إلى المونديال.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في قطر وبالتحديد في العاصمة "الدوحة"، حيث ستقام 3 مباريات في هذه المجموعة في الفترة ما بين 8 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من نفس الشهر.

كما تقام مباريات المجموعة الثانية في السعودية وبالتحديد في مدينة "جدة" على ملعب "الإنماء"، وستكون مواعيد مباريات المجموعة الثانية في نفس توقيت مباريات المجموعة الأولى في الفترة ما بين 8 أكتوبر وحتى 14 من نفس الشهر.

وجاءت مباريات المجموعتين كالتالي 

المجموعة الأولي 


قطر ضد عمان - الأربعاء 8 أكتوبر
الإمارات ضد عمان - السبت 11 أكتوبر
قطر ضد الإمارات - الثلاثاء 14 أكتوبر

المجموعة الثانية 

السعودية ضد إندونيسيا - الأربعاء 8 أكتوبر
العراق ضد إندونيسيا - السبت 11 أكتوبر
السعودية ضد العراق - الثلاثاء 14 أكتوبر

 ويلعب صاحبا المركزين الثاني مواجهة فاصلة لتحديد المنتخب المشارك في الملحق العالمي، بنظام الذهاب والإياب، يومي 13 و18 نوفمبر المقبل.

وتحدد مرحلة الملحق هوية آخر منتخبين يصعدان إلى بطولة كأس العالم عن قارة آسيا، بعد أن ضمنت 6 منتخبات الظهور في مونديال 2026، وهي: الأردن، وكوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، وإيران، وأوزبكستان.

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تصفيات كأس العالم منتخب السعودية ملحق تصفيات آسيا العراق أندونيسيا قطر

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