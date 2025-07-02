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رياضة

بعد اعتماد ملعبها.. موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

حدد منتخب بوركينا فاسو ملعب مباراته مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم اعتماد ملعبه الرئيس 4 أغسطس رسميا.

ونشر الحساب الرسمى لاتحاد بوركينا فاسو عبر منصة "فيس بوك" اعتماد ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ليحسم بذلك ملعب مباراة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 16 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وتضم المجموعة الأولى من التصفيات كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي".

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينافاسو 

ومن المقرر أن يستضيف ملعب دو 4 أوت في واجادوجو، مباراة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو، في لقاء يقام يوم 8 سبتمبر المقبل.

وسيتم تحديد موعد المباراة عندما يستقر المنتخب البوركيني عليه.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن للدخول في معسكر نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك من أجل مواجهة إثيوبيا ثم بوركينا فاسو يومي 1 و8 سبتمبر المقبل، ومن ثم يعسكر منتخبنا في شهر أكتوبر من جديد لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في ختام التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي شهر ديسمبر يستعد منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا".

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