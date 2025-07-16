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رياضة

موعد سفر منتخب مصر إلى واجادوجو لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

بعثة منتخب مصر الأول
بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

حدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام حسن، موعد سفر بعثة الفريق إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

مران وحيد لمنتخب مصر بملعب المباراة

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على السفر فجر يوم 6 سبتمبر إلى بوركينا فاسو، ثم يخوض الفريق مرانا وحيدا في اليوم التالي على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، الذي يستضيف مباراة المنتخبين يوم 8 سبتمبر.

وأعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم اعتماد ملعبه الرئيس 4 أغسطس رسميا.

منتخب بوركينا فاسو، فيتو
منتخب بوركينا فاسو، فيتو

ونشر الحساب الرسمى لاتحاد بوركينا فاسو عبر منصة "فيس بوك" اعتماد ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ليحسم بذلك ملعب مباراة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 16 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وتضم المجموعة الأولى من التصفيات كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي".

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينافاسو 

ومن المقرر أن يستضيف ملعب دو 4 أوجستو في واجادوجو، مباراة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو، في لقاء يقام يوم 8 سبتمبر المقبل.

وسيتم تحديد موعد  غنطلاق صافرة المباراة عندما يستقر المنتخب البوركيني عليه.

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