حسام حسن: نلعب للتتويج بأمم أفريقيا ونمتلك لاعبين كبار مثل صلاح ومرموش

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، أنه سعيد بكونه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأكثر تتويجا بلقب أمم أفريقيا موجها الشكر للاعبين الكبار في مصر ممن شاركوا في تحقيق هذه الألقاب والبطولات.

أمم إفريقيا بالمغرب ستكون قوية

أضاف حسام حسن خلال مراسم إجراء قرعة أمم أفريقيا أن بطولة الأمم المقبلة ستكون قوية للغاية وتضم منتخبات كبيرة، لكننا جاهزون، نمتلك لاعبين كبار وعظماء على رأسهم محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم حاليا وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

حسام حسن يلقي كلمته في حفل قرعة أمم إفريقيا، فيتو

سعيد بالتواجد بين عظماء الكرة الإفريقية

اختتم حسام حسن تصريحاته بأنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة الكبيرة من عظماء الكرة في أفريقيا سواء لاعبين أو مدربين أو رؤساء اتحادات.

من المقرر أن تجرى قرعة كأس الأمم الأفريقية بعد دقائق من الآن، حيث جاء التصنيف كالتالي..

التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا.

التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الاستوائية، وبنين.

التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.