الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن: نلعب للتتويج بأمم أفريقيا ونمتلك لاعبين كبار مثل صلاح ومرموش

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، أنه سعيد بكونه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأكثر تتويجا بلقب أمم أفريقيا  موجها الشكر للاعبين الكبار في مصر ممن شاركوا في تحقيق هذه الألقاب والبطولات.

 

أمم إفريقيا بالمغرب ستكون قوية

أضاف حسام حسن خلال مراسم إجراء قرعة أمم أفريقيا أن بطولة الأمم المقبلة ستكون قوية للغاية وتضم منتخبات كبيرة، لكننا جاهزون، نمتلك لاعبين كبار وعظماء على رأسهم محمد صلاح أحد أفضل لاعبي  العالم حاليا وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

حسام حسن يلقي كلمته في حفل قرعة أمم إفريقيا، فيتو
حسام حسن يلقي كلمته في حفل قرعة أمم إفريقيا، فيتو

سعيد بالتواجد بين عظماء الكرة الإفريقية

اختتم حسام حسن تصريحاته بأنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة الكبيرة من عظماء الكرة في أفريقيا سواء لاعبين أو مدربين أو رؤساء اتحادات.
من المقرر أن تجرى قرعة كأس الأمم الأفريقية بعد دقائق من الآن، حيث جاء التصنيف كالتالي..
التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا.
التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الاستوائية، وبنين.
التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام حسن منتخب مصر الأول لكرة القدم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 المغرب محمد صلاح عمر مرموش

مواد متعلقة

حسام وإبراهيم حسن يشاركان في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2025

حسام حسن: مصر مرشحة للتتويج بأمم أفريقيا ونمتلك أفضل لاعب في العالم

السفارة المصرية بالمغرب تقيم حفل عشاء للتوأم حسام وإبراهيم حسن

بعد اختياره لسحب قرعة أمم إفريقيا، الحضري يوجه رسالة قوية إلى حسام حسن
ads

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب عدم إجراء المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب (فيديو)

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

بعد بيان رحيله، أرقام وبطولات علي معلول مع الأهلي في 9 سنوات

العنب المستورد يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

إعفاء جهازين سنويا، توصيات برلمانية لحل أزمة جمارك التليفونات للمصريين بالخارج

منوعات

المزيد

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: سيدنا النبي صلى ركعتين في سيناء خلال رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية