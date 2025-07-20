أشرف صبحي يشهد غدا مؤتمر ماراثون العلمين ومشروع "30 يوم تحدى"

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدًا الإثنين، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "30 يوم تحدى"، والإعلان عن ماراثون العلمين.

ويُعد مشروع "30 يوم تحدي" من المبادرات الرياضية المهمة التي تنفذها الوزارة لتشجيع المواطنين، وخاصة الشباب، على ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي، من خلال تحديات رياضية يومية ومتنوعة تمتد على مدار 30 يومًا.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر أيضًا الكشف عن تفاصيل ماراثون العلمين، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويستهدف جذب المشاركين من مختلف الفئات العمرية في واحدة من أبرز المدن الجديدة ذات الطابع السياحي والاستثماري.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز الرياضة المجتمعية، وتحفيز المواطنين على ممارسة النشاط البدني، إلى جانب الترويج للسياحة الرياضية داخل مصر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

أزمة وشكاوى بمركز شباب دنديط بسبب الملعب الأكليرك

فيما شهدت الساعات الماضية أزمة بسبب مشروعات الطرح الاستثماري في مركز شباب دنديط بمحافظة الدقهلية، بعد شكاوى للوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاءت الأزمة بسبب الملعب الأكريليك بمركز شباب دنديط، والذي تم توقيع في نوفمبر 2023، بين جهاد جريشة الحكم الدولي السابق رئيس مجلس إدارة المركز، وأحد المستثمرين، حيث شهد العقد مفاجآت بالموافقة على استرداد المستثمر تكلفة إنشاء الملعب الأكليرك بسبب أزماته الصحية وخسائره، على أن تكون بنظام الأقساط الشهرية، ليتم تشكيل لجنة من الرقابة والحوكمة بالدمديرية.

وتؤكد أن هذا الاتفاق قد خرج عما ألزم به قانون التعاقدات ومخالفة كراسة الشروط التي تنص على فسخ العقد دون إرجاع أي أموال للمستثمر، وتحميل ميزانية مركز الشباب ما يزيد عن 700 ألف جنيه وهو ما يمثل شبهة إهدار مال عام.

بعدها تم إلغاء القرار الصادر بصرف أموال للمستثمر، مع العلم أنه تم صرف 180 ألف جنيه بالخطأ رغم إلغاء كافة القرارات السابقة والتي تتطلب إرجاع الأموال.

الأغرب كان تدخل عبد الله البحار معاون وزير الشباب والرياضة للتسويق والاستثمار وإرسال خطاب جديد ببعض المطالب، برغم قرار الشئون القانونية بإنهاء الأمر.

أشرف صبحي يتلقى خطابا من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تعديلات قانون الرياضة

من ناحية أخرى، تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر من اللجنة الأولمبية الدولية، بعد الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة.

تضمن الخطاب تقدير وشكر اللجنة الأولمبية الدولية للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال مناقشات تعديل قانون الرياضة.

وأكد الخطاب الذي أُرسل بعد سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الهاتفية التي شاركت فيها آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة سعدت بالتوافق الكامل ضمن الصيغة النهائية للقانون، والتي تم اعتمادها من قِبل البرلمان المصري مؤخرًا.

وتضمن الخطاب تطلّع اللجنة الأولمبية الدولية إلى استلام النسخة النهائية من القانون المعدل.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بالتقدير الدولي، مؤكدًا أن قانون الرياضة الجديد يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

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