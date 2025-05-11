وزير الرياضة يناقش استعدادات تنفيذ مشروع "30 يوم تحدي"

ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات تنفيذ مشروع 30 يوم تحدي في نسخته الرابعة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني بين فئات المجتمع.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، في دعم المبادرات الشبابية والرياضية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة من "30 يوم تحدي" ستشهد تطورًا ملحوظًا من حيث الأنشطة والتفاعل المجتمعي.

جدير بالذكر أن مشروع "30 يوم تحدي"يشجع المصريين على ممارسة الرياضة بشكل مناسب للمبتدئين والرياضيين بشكل سواء ويهدف إلى رفع كفاءة الصحة العامة للشعب المصري عن طريق خوض تحديات تناسب كافة الأعمار والمستويات الصحية (مشي - جري - دراجات)، ويحث الشعب المصري داخل وخارج مصر على ممارسة الرياضة بدون أي تقييد أو تحديد لوقت أو مكان إلا هدف عدد كيلومترات يحاول كل مشارك الوصول إليه.

أشرف صبحي يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعبا خماسيا بمركز شباب مدينة ناصر

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حمام سباحة نصف أولمبي وحمام سباحة للأطفال بمركز شباب مدينة ناصر، ضمن خطط الاستثمار بحق الانتفاع، وهو ما تستهدفه الوزارة لضمان جودة المنشآت بمراكز الشباب واستمراريتها في تقديمها للخدمات المتميزة للأسرة وللشباب المصري من خلال العوائد والدخل المادي من حمامي السباحة بالمركز.

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف بافتتاح ملعب خماسي للنجيل الصناعي نفذته الوزارة وتحملت تكلفته كاملة.0

أشرف صبحي يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعب خماسي بمركز شباب مدينة ناصر

وتضمنت الجولة الافتتاحية زيارة العديد من المشروعات والمعارض التي تقيمها الوزارة والعديد من الأنشطة والفاعليات للوزارة داخل مراكز الشباب ومنها معرض للمنتجات شعبه التوجيه والتأهيل المهني وتنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء، وأيضًا معرض أندية الفتاة والذي يتم تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ونادي العلوم، وعلي هامش الزيارة حضر "صبحي وغنيم "ندوة عن السلامة النفسية والتي نظمتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

أشرف صبحي يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعب خماسي بمركز شباب مدينة ناصر

كما حرص الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد غنيم علي مشاهدة العديد من العروض الرياضية والقتالية من فرق المركز والتي تضمنت ألعاب الكاراتية والكونغ فو وتدريبات لأكاديميات كرة القدم بالمركز.

أشرف صبحي يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعب خماسي بمركز شباب مدينة ناصر

واستكمل الوزير والمحافظ جولتهم داخل مركز شباب مدينة ناصر حيث زارا كلا من مشروع الرواق الأزهري، ومشروع سفراء ضد الفساد، وبرنامج ريحانة وجميعهم تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء، كما التقي الوزير والمحافظ بالمستفيدين من برنامج مشواري والتي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب كما حرصا علي الالتقاء بالمتدربين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للإدارة المركزية للتعليم المدني.

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