أنغام تفتتح مهرجان العلمين وتقدم باقة من أبرز أغانيها

افتتحت النجمة أنغام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة ورفع حفلها شعار كامل العدد.

حفل أنغام في العلمين الجديدة

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها بقيادة المايسترو هاني فرحات ومنهم أغنية أنت مين، أكتب لك تعهد وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة -المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل.

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