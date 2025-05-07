الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس الأولمبية الدولية يهنئ الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح

عبد المنعم الحسيني
عبد المنعم الحسيني

أرسل توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رسالة إلى عبد المنعم الحسيني ليهنئه على رئاسة الاتحاد الدولي للسلاح وجاء نص الرسالة كالتالي:

“بدايةً، أود أن أهنئكم على تعيينكم رئيسًا مؤقتًا للاتحاد الدولي للمبارزة (FIE). يُعدّ هذا إقرارًا وتأكيدًا قويًا على تفانيكم في خدمة رياضة المبارزة، وأنا على ثقة بأن هذا سيضمن حسن سير العمل في الاتحاد الدولي، لا سيما في التخطيط لدورتي الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ولوس أنجلوس 2028.

للجنة الأولمبية الدولية علاقة وطيدة مع الاتحاد الدولي للمبارزة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الوثيق في هذه الأوقات العصيبة التي تشتد فيها الحاجة إلى الوحدة والتضامن في عالم الرياضة أكثر من أي وقت مضى.

نتطلع إلى رؤيتكم قريبًا. إلى ذلك الحين، مع خالص تحياتي، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.”

وكان كابتن عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح “المؤقت” بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، وتم التصويت على اختيار الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين أقيم 30 إبريل الماضي، ليصبح الحسيني أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحسيني الاتحاد الدولي للسلاح عبد المنعم الحسيني اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ

مواد متعلقة

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعقد اجتماعه الأول اليوم

عبد المنعم الحسيني يفوز برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح ويحقق إنجازا جديدا للرياضة المصرية

أشرف صبحي تعليقا على فوز الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح: إنجاز للرياضة المصرية

عبد المنعم الحسيني رئيسًا للاتحاد الدولي للسلاح

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

لحظة اصطدام تريلا بمعرض سيارات وتحطم 11 مركبة جديدة بالقطامية (فيديو)

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 ذنوب ومعاصي تسبب ضيق الرزق

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية