مبابي يكشف بعد سنوات عن ملتقط صورته في الطفولة مع كريستيانو رونالدو

كشف كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن كواليس الصورة الشهيرة التي جمعته بـ كريستيانو رونالدو في طفولته، حين زار مدينة الفالديبيباس الرياضية خلال تجربة قصيرة في أكاديمية ريال مدريد.

زيدان هو من إلتقط صورتي مع رونالدو

وقال مبابي إن الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان هو من التقط تلك الصورة، التي تحولت لاحقًا إلى واحدة من أكثر الصور تداولًا في عالم كرة القدم.

وعبر مبابي مرارًا عن إعجابه الكبير برونالدو، واصفًا إياه بأنه القدوة والأفضل في التاريخ، مضيفًا: لا أغار منه، سأشق طريقي بنفسي.

واليوم، بعدما أصبح لاعبًا في ريال مدريد، يرى كثيرون أن مبابي يسير فعليًا على خطى مثله الأعلى، في محاولة لكتابة أسطورته الخاصة بالقميص الأبيض.

في سياق آخر، يواجه كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد، مشكلة قضائية جديدة في فرنسا، وسط اشتباه في وجود تهمة التهرب الضريبي ضده، حيث تعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2023، حين قدم قيمة مالية معتبرة لعدد من أفراد الشرطة الفرنسيين بصفة تبرعات.

قضية تهرب ضريبي ضد كيليان مبابي

وفق ما كشفته صحيفة "ليكيب" فإن السلطات الفرنسية تحقق في تبرعات مالية قدمها نجم ريال مدريد مبابي لخمسة من أفراد الشرطة الذين شاركوا في حماية المنتخب الفرنسي خلال مشاركته في كأس العالم 2022 بقطر، حيث انطلق التحقيق بناء على معلومات من المصلحة الفرنسية لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب.

وذكر المصدر أن قائد المنتخب الفرنسي الحالي قدم تبرعات قيمتها 180 ألفا و300 يورو في يونيو 2023، عبر شيكات من حساب بنكي باسمه في موناكو، وتلقى أربعة من الضباط في وحدة خاصة للشرطة 30 ألف يورو لكل منهم، بينما تلقى رئيسهم 60 ألفا و300 يورو.

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