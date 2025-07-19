16 "بودي جارد" لتأمين رونالدو خلال وجوده في معسكر النمسا

يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، إلى مدينة زالفيلدن النمساوية، غدًا الأحد، للانضمام إلى معسكر الفريق الذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

وبحسب صحيفة Hamburger Abendblatt، فإن هناك 16 حارسًا شخصيًا يتولون مهمة تأمين رونالدو في النمسا لحين انتهاء معسكر النصر استعدادًا للموسم الجديد.

رونالدو يعلق على تعيين سيميدو

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، على قرار تعيين مواطنه خوسيه سيميدو رئيسًا تنفيذيًّا للنادي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي النصر تعيين سيميدو رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، خلفًا لماجد الجمعان الذي تم فسخ عقده في يونيو الماضي.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من إعلان النصر عن تعيين سيميدو، معلقًا: "فخور بك، لنمضي معًا بكل شيء".



ويمتلك سيميدو علاقة صداقة قوية مع رونالدو، جعلته رئيسًا للجنة الفنية لاختيار الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل تولي المنصب الجديد.

وكان رونالدو جدد عقده مع النصر لموسمين إضافيين، مع وعد بإجراء تغييرات واسعة في الفريق، من أجل حصد الألقاب في الموسم المقبل.

رونالدو يغيب عن المران الأول للنصر

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عن المران الأول للفريق السعودي، قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

وخاض النصر، أول تدريب تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد جورجي جيسوس، اليوم الخميس، في مقر تدريباته بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" كواليس اليوم الأول من المران، حيث شهد تدريبات لياقية واختبارات بدنية.

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