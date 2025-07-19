ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن مستقبل روديجر

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني منفتحا على بيع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرتبط روديجر بعد مع الميرنجي حتى 2026، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن.

أرقام روديجر مع ريال مدريد

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية: "سيكمل روديجر 33 عامًا في مارس المقبل، حيث شارك في 55 مباراة من أصل 68 خلال الموسم الأخير، بمجموع 4540 دقيقة".

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "لم يتعرض روديجر في الموسم الماضي إلا إصابتين: الأولى عضلية في فبراير، والأخرى أكثر خطورة تمزق في الغضروف الخارجي للركبة في أبريل، غاب بسببها لمدة 10 مباريات".

وأفادت الصحيفة: "رغم ذلك، يثير اللاعب القلق في ريال مدريد بسبب معاناته من بداية مبكرة لمرض التهاب المفاصل في إحدى ركبتيه".

ريال مدريد مستعد لبيع روديجر هذا الصيف

وأردفت: "لا يستبعد ريال مدريد بيع روديجر هذا الصيف إذا حصل على عرض مناسب لجميع الأطراف".

واختتمت: "ارتبط روديجر مؤخرا بالانتقال إلى أندية في الدوري السعودي، ما قد يشكل وجهة محتملة نظرًا لعمره، ومسيرته الناجحة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.