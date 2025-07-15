مبابي المثير للجدل.. تمسك بالانتقال للريال أملا في استمرار تألقه.. الأقدار عاندته بموسم صفري في الريال.. باريس سان جيرمان يحرمه من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.. هل يضحي الريال به أم فينيسيوس؟

أثار انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الجدل كثيرا حينها، وتجدد هذا مؤخرا خلال كأس العالم للأندية التي كان يحلم مبابي بتحقيقها لتضاف إلى إنجازاته كلاعب يملأ الملاعب متعة وإثارة.

انتقال مبابي إلى ريال مدريد

مبابي البالغ من العمر 26 عاما، الطموح، انضم إلى الريال صاحب الـ15 لقبا في دوري أبطال أوروبا و36 لقبا في الدوري الإسباني.

انتقل مبابي إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر في الثالث من يونيو 2024، وذلك بعد سبع سنوات قضاها داخل جدران "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي.

هداف باريس سان جيرمان

رحل كيليان وهو يرتدي تاج الهداف التاريخي للنادي الباريسي، ولكن بعد خلافات عنيفة وشائكة مع ناصر الخليفي رئيس النادي، بدأت بتجميده في صيف 2023 ومنعه من خوض فترة الإعداد، وانتهت بصراعات قضائية بين الطرفين، حيث يطالب النجم الفرنسي بالحصول على 55 مليون يورو، قيمة مستحقاته المتأخرة التي تمثل راتب آخر ثلاثة أشهر في باريس.

وراى الخليفي أن مبابي لا يستحق هذه الأموال بداعي أن هناك اتفاقا شفهيا بينهما تعهد خلاله كيليان بأنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان "بدون مقابل".

آمال مبابي في الكرة الذهبية

لم يتخل مبابي عن حظوظه فيما يتعلق بالكرة الذهبية، على الرغم من تقدم مواطنه عثمان ديمبيلي كلمة السر في فوز باريس سان جيرمان بلقب مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب الموهبة الفذة لنادي برشلونة الإسباني لامين جمال (17 عاما).

وبينما أعلن دعمه لديمبيلي زميله الحالي في المنتخب الفرنسي والسابق في باريس سان جرمان، لم يتردد مبابي في إضافة جملة قصيرة لكنها ذات مغزى: “حفل الكرة الذهبية سيكون في 22 سبتمبر سيحدث الكثير من الآن وحتى ذلك الحين”.

الإخفاق يصاحبه في الريال

لكن الأقدار سارت في عكس اتجاه أحلام مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد لتحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، متسلحا بأن العملاق المدريدي هو الأكثر تتويجا به برصيد 15 مرة، منها 6 مرات خلال الفترة من 2014 إلى 2024.

إلا أن حلم التتويج بالكأس ذات الأذنين تحقق لناديه القديم باريس سان جيرمان الذي رفع الكأس ذات الأذنين لأول مرة في تاريخه بعد فوز عريض على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 31 مايو الماضي في ميونيخ، بينما جر مبابي أذيال الخيبة بالخسارة ذهابا وإيابا مع ريال مدريد أمام آرسنال في دور الثمانية.

تجدد أزمة رحيله عن باريس

بعد مرور عام تقريبا على ضجة رحيله من باريس سان جيرمان، وجد كيليان مبابي نجم ريال مدريد نفسه أمام مواجهة شائكة ضد ناديه القديم في قبل نهائي كأس العالم للأندية، وزادت الأزمة بهزيمة الريال برباعية نظيفة.

مبابي يغيب عن ضربة البداية في مونديال الأندية

غاب كيليان بسبب وعكة صحية عن مباريات ريال مدريد في الدور الأول، بينما شارك بديلا في مباراتي يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في الأدوار الإقصائية.

وعاني مبابي من حالة تسمم غذائي، سببها بكتيريا الدواجن، وسط وجبة تناولها النجم الفرنسي.

وسجل مبابي، هدفا في الفوز على دورتموند 3-2 في دور الثمانية، ليساهم في تأهل الملكي لمواجهة الـ بي إس جي.

انتقادات موجهة لمبابي وفينيسيوس



وفي برنامج El Chiringuito تعرض فينيسيوس ومبابي للانتقاد، والمطالبة برحيل أيهما عن الريال لأن وجودهما أضر الفريق.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تزداد مخاوف ريال مدريد بشأن إمكانية تحقيق النجاح في المستقبل في ظل وجود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ضمن التشكيلة الأساسية.

ورغم أن ألونسو لا يزال مقتنعًا بإمكانية دمج مبابي وفينيسيوس معًا في التشكيلة الأساسية إلا أنه في حال عدم وجود الالتزام المطلوب فإن بيع أحد النجمين أمر وارد.

وفي الحالة القصوى سيميل ريال مدريد إلى التخلي عن فينيسيوس فابتسامته على مقاعد البدلاء بعد استبداله ضد الفريق الفرنسي عندما كان الميرينجي متأخرًا (0-3) لم تلق قبولًا على الإطلاق لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

بالإضافة إلى ذلك سيكون من الصعب على بيريز أن يتخلى عن مبابي بعدما كافح طويلًا لجلبه من باريس.

مبابي الخاسر بكأس العالم للأندية

فشل مبابي في إحداث أي تاثير في المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان ناديه السابق 4-0 في نصف النهائي.

أكدت تلك المباراة مدى التحسن الذي صاحب مبابي منذ رحيله عن باريس سان جيرمان ومدى تراجع ريال مدريد منذ وصوله إلى سانتياغو برنابيو.

ريال مدريد أصبح بعيدا كل البعد عن مستوى باريس سان جيرمان؛ مما يجعل انتقال مبابي إلى مدريد أحد أسوأ القرارات في تاريخ كرة القدم.

أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان

سجل مبابي 256 هدفا في 308 مباريات بالقميص الباريسي، بينما أحرز في موسمه الأول مع الملكي 44 هدفا في 58 مباراة.

وحقق مبابي العديد من الأرقام الجيدة التي تسطر في تاريخه خلال الموسم المنقضي ونسردها في السطور التالية وفقًا لإحصائيات شبكة "ستاتس فوت" الفرنسية المتخصصة.

أصبح مبابي أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل أهدافًا في 7 بطولات مختلفة خلال موسم واحد، حيث هز الشباك في بطولات: كأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الإنتركونتيننتال، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية على الترتيب.

سجل 44 هدفًا لريال مدريد في كل البطولات هذا الموسم

وسجل مبابي 44 هدفًا لريال مدريد في كل البطولات هذا الموسم ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف الذي يسجله لاعب فرنسي مع فريق بالدوريات الأوروبية الخمس في موسم واحد.

هذا الرقم يحمله أيضًا كريم بنزيما مع الفريق الإسباني نفسه موسم 2021-2022.

وأصبح مبابي بـ44 هدفًا، أول لاعب فرنسي ينهي الموسم كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى خلال موسم واحد منذ أن فعلها تييري هنري مع آرسنال في 2003-2004.

وعادل مبابي رقم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، كثاني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في كل المسابقات منذ بداية عام 2025. النجم الفرنسي ساهم في 31 هدفًا (سجل 30 وصنع 1)، فيما سجل رافينيا 17 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، علمًا بأن عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، يتصدر هذه القائمة بـ34 مساهمة (26 هدفًا و8 تمريرات حاسمة).

أزمة مبابي وفينيسيوس

أصبح التعايش بين مبابي وفينيسيوس النجمين موضوعًا ساخنًا هناك توتر في غرفة الملابس وشائعات تؤكد ضرورة الابقاء على لاعب واحد فقط منهما.

وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في عام 2027 بعد أن تم تجديده في عام 2023.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تضاربت الأنباء حول سير المفاوضات بشأن تمديد التعاقد.

فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وينتهي العقد الحالي للنجم البرازيلي في صيف 2027، وذلك علما بأنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو

وقبل عدة أشهر ظهرت أنباء عن مفاوضات بين ريال مدريد وفينيسيوس لتجديد عقده وظهرت مؤخرا أنباء متضاربة حول تقدم المفاوضات بين الطرفين.

ووفقا لبرنامج "إل تشيرينجيتو" التليفزيوني الإسباني فإن الريال يرفض طلبا لفيني تم الكشف عنه في وقت سابق وهو أن يحصل على أعلى راتب في الفريق متجاوزا الفرنسي كيليان مبابي.

وأشار التقرير إلى أن فينيسيوس يطلب راتبا سنويا يقارب 20 مليون يورو، لكن النادي لن يدفع له راتبا أعلى من راتب اللاعب الفرنسي (15 مليون يورو سنويا).

وشارك الجناح صاحب الـ25 عاما في 322 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، سجل خلالها 106 أهداف وصنع 83، وتُوِّج بـ14 لقبا.



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