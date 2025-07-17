هل ينتقل لامين يامال لريال مدريد ومبابي إلى برشلونة؟ لويس فيجو يرد

كشف البرتغالي لويس فيجو لاعب برشلونة وريال مدريد السابق عن إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم النادي الملكي إلى برشلونة أو لامين يامال إلى ريال مدريد في المستقبل.

فيجو يثير الجدل

وسئل فيجو في مقابلة مع الصحف الإسبانية: هل من الممكن انتقال مبابي إلى برشلونة، أو لامين إلى ريال مدريد؟ هل سيكون ذلك شابهًا لما حدث معك آنذاك؟.

ورد لويس فيجو: "حسنًا، كل شيء وارد في الحياة، لكنني لا أريد أن أضع يدي في النار من أجل أي شخص، لأن الكثير من الناس يتعرضون للحرق هذه الأيام.

مضيفا: على أي حال، في كرة القدم، ما يحدث وما يمكن أن يحدث، لا أعرف. أعتقد أن الأمر سيكون أكثر تعقيدًا لأن شروط شراء العقود مرتفعة جدًا، والأمر معقد من حيث القيمة.

وختم: لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث مع لاعبين آخرين بشروط أقل وأسعارهم معقولة".

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