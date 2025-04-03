زين الدين زيدان يكشف عن شروطه للعودة لتدريب ريال مدريد

تزايد الحديث عن اقتراب الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان من العودة إلى مقاعد بدلاء نادي ريال مدريد الإسباني في ولاية ثالثة له، ليحل محل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة الفريق الملكي.

زيدان، الذي ترك منصبه في ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021، ظل بعيدًا عن مقاعد التدريب طوال الفترة الماضية رغم العروض العديدة التي وصلته.

وبينما كانت آماله في قيادة المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2022 قد تبخرت إثر تمديد عقد ديدييه ديشامب حتى عام 2026، تظل رغبة زيدان في العودة إلى الفريق الذي صنع معه المجد قوية للغاية.

لكن، إذا كان زيدان سيعود بالفعل إلى ريال مدريد، فالأمر لن يكون دون شروط.

شروط زين الدين زيدان للعودة إلى ريال مدريد

المدرب الفرنسي لم يعد يتقبل أي شروط، بل يضع بعض المطالب التي يرى أنها ضرورية لضمان نجاحه واستمرار هيبة الفريق.

أول هذه الشروط يتعلق بالسيطرة التامة على سوق الانتقالات، حيث يشترط زيدان أن تكون له الكلمة العليا في اختيار اللاعبين الذين ينضمون إلى صفوف الفريق.

فمن المتوقع أن يطالب زيدان بالتحكم في صفقات النادي الصيفية بشكل كامل، وهو ما يعكس رغبته في بناء فريقه الخاص الذي يتناسب مع رؤيته.

هذا التوجه يعكس رؤية المدرب الفرنسي في إصلاح ما يحتاج إلى تعديل في صفوف الفريق.

من بين أبرز الأسماء التي من المرجح يصر زيدان على ضمها، يأتي كل من المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، إذ ينتهي عقده في يونيو المقبل، وتعد هذه فرصة كبيرة لزيدان لتدعيم الفريق بلاعب يمتلك إمكانيات عالية في الجانبين الدفاعي والهجومي.

واقترب بالفعل أرنولد من ارتداء قميص ريال مدريد بعد أن أجمعت تقارير إنجليزية وإسبانية على وصول اللاعب لاتفاق نهائي مع إدارة الفريق الملكي.

إضافة إلى ذلك، سيكون خط الوسط من أولويات زيدان، إذ يرغب في تعزيز هذا المركز باللاعب فلوريان فيرتز، فهو يقدم مستويات متميزة مع فريقه الألماني.

فيما يتعلق باللاعبين الذين قد يرحلون عن الفريق، لن يكون هناك مجال لبقاء لوكاس فازكيز وفيرلاند ميندي، الذين سيكونون في قائمة الراحلين وفقًا لرؤية زيدان.

أحد الشروط المهمة التي وضعها زين الدين زيدان هو عدم تلقيه عرضًا من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب "الديوك".

ففي الوقت الذي كان زيدان يأمل في تولي قيادة المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2022، فقد أُغلقت هذه الفرصة عندما تم تمديد عقد ديدييه ديشامب حتى 2026.

لكن يبدو أن زيدان يريد أن تكون عودته إلى ريال مدريد خالية من أي التزامات أخرى أو احتمالات لمفاوضات مع المنتخبات، الأمر الذي يعزز من رغبة المدرب الفرنسي في التركيز الكامل على قيادة النادي الملكي في حال تم التوصل لاتفاق.

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