أيمن يونس: الزمالك يحتاج صفقات سوبر ولا يوجد أسطورة بعد اعتزال شيكابالا

أشاد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، بالإدارة الجديدة في قطاع كرة القدم وما يتم تطبيقه في صفقات الميركاتو الصيفي.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يحتاج إلى لاعبين سوبر ولكن في نفس الوقت أن يكون ذلك وفقا للميزانية والإمكانيات وهو ما يحدث في الوقت الحالي".

وأضاف: "أتمنى أن يحدث استقرار فني في الزمالك خلال الفترة المقبلة، وفترة الإعداد تمنح رؤية أفضل للمدير الفني وأعتقد أن المردود سيكون مميز في الموسم المقبل".

وأوضح: "بعد اعتزال شيكابالا لا يوجد لاعب أسطوري مثله، وسيكون هناك كوادر في الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع كابتن حسين لبيب وفي خلال شهر سيكون هناك أسماء بخطط مستقبلية لتجهيز كوادر سواء بالحصول على دوارات خارجية وداخلية".

فيما فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

مباراة الزمالك والشمس

سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

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