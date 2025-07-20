تعرف على موقف سيف الجزيري النهائي مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة طلبت من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حسم موقفه من العروض الاحترافية التي أرسلها له النادي مؤخرًا.

وأضاف المصدر أن الزمالك يسعى للاستفادة من اللاعب ماليًّا خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة مع توافر بدائل هجومية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي متروك للجزيري في ظل رغبة النادي في ترتيب الصفوف.

راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء الغد.

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح اليوم قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت بالأمس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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