نجم الزمالك السابق: أحمد فتوح يحتاج لـ"مُعد ذهني"

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا بدأ يتعرف على لاعبي الفريق، من خلال فترة الإعداد والمباريات الودية.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما يحكم العلاقة بين أحمد فتوح والزمالك هو تطبيق اللائحة واللاعب يحتاج إلى مُعد ذهني في الفترة المقبلة وأعتقد أن جون إدوارد يتفهم هذا الأمر".

وأضاف: "هناك حالة من الانضباط داخل معسكر الزمالك في الوقت الحالي ولا يعجبني تعامل السوشيال ميديا مع أزمة فتوح".

رسميًا، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وإحالته للتحقيق

قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرًا لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأثار أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول من حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، بصحبة لاعب الأهلي إمام عاشور، في توقيت يُفترض أنه خارج معسكر الفريق الأبيض لأسباب إنسانية.

نادي الزمالك كان قد أعلن رسميًا، على لسان مدير الكرة عبد الناصر محمد، عن غياب فتوح عن معسكر الفريق بسبب ظروف أسرية تتعلق بمرض عمه، مؤكدًا أن اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًا وسيعود خلال 48 ساعة للمعسكر إلا المفاجأة الكبرى جاءت حين نشر إمام عاشور، لاعب الأهلي، عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، فيديوهات من الحفل ذاته، أظهرت تواجده مع فتوح في أحد الصفوف الأمامية.

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