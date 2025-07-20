إصابة 5 أشخاص في تصادم داخل مدينة الفيوم

اصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتاكسي، بعد معهد الأورام باتجاه الطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم في مدينة الفيوم

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتاكسي أمام معهد الأورام باتجاه الطريق الدائري بمدينة الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل إلي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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