إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على الطريق الغربي

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم ، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، علي طريق القاهرة - اسيوط الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتسبب الحادث في إصابه 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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