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محافظات

تعيينات جديدة بكليتي الهندسة وطب الأسنان بجامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم،
رئيس جامعة الفيوم، فيتو

أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ثلاثة قرارات بتعيين وكلاء جدد بكليتي طب الفم والأسنان والهندسة، حفاظا علي تناغم منظومة الإدارة بكل كلية من التي شملتها قرارات رئيس جامعة الفيوم.

قرارات رئيس جامعة الفيوم

وكان رئيس جامعة الفيوم  أصدر القرار رقم (1092) بتعيين  الدكتورة نيروز عبد الفتاح محمد محمد، الأستاذة بقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، وكيلًا لكلية طب الأسنان لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما أصدر رئيس جامعة الفيوم القرار رقم (1093) بتعيين  الدكتور إسلام هلالي عبد العزيز عفيفي الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الفيوم، وكيلًا لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأصدر رئيس جامعة الفيوم القرار رقم (1094) بتعيين الدكتور أحمد سراج فريد محمود الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بجامعة الفيوم، وكيلًا لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

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يذكر أن الجامعة بدأت في امتحانات القدرات الكليات التي تحتاج الي مهارات خاصة لدي الطلاب الجدد.

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