أسرة مسلسل 220 يوم تُنهي المشاهد النهائية بمدينة الفيوم

تنتهى أسرة مسلسل 220 يوم من تصوير كافة مشاهد العمل النهائية له خلال الأسبوع الجاري، بين أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمدينة الفيوم.



وخلال أحداث مسلسل 220 يوم الذي يقوم ببطولته النجمان كريم فهمي وصبا مبارك تحاول زوجته صبا أن تفضح أسرار زوجها الذي يعمل كاتبا ومؤلفا، مما يجعلهم يدخلان في مشاكل بسبب تسريب أجزاء من روايته الجديدة التي يعمل عليها من فترة.

وكان قد أكد الفنان كريم فهمي أن مسلسل 220 يوم عمل مختلف عن جميع الأعمال التي قدمها من قبل، مشيرا إلى أن هناك صعوبات كثيرة واجهت العمل.

وقال في تصريحات لـ فيتو: “انتظروا شخصية مختلفة وجديدة لم أقدمها من قبل في أي عمل فني”.

وطرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "220 يوم" استعدادا لعرضه يوم 31 يوليو الجاري على تطبيق المنصة التابع لمجموعة قنوات mbc.

ونشر حساب منصة شاهد الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو مرفقا بتعليق “الحب لازم يكون سهل زي النفس اللي بناخده.. وأخيرااااا الإعلان وصل والمسلسل شكله رهييييب.. قولوا لنا فهمتوا إيه عن القصة.. ٢٢٠يوم 31 يوليو على شاهد”.

مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة لمكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

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