بعد عقدي الـ 5 ملايين جنيه لزيزو وتريزيجيه، مستند يكشف تحرك جهات رقابية للتفتيش على الأندية

في خطوة مهمة تكشف عن تلاعبات محتملة في عقود لاعبي كرة القدم المصرية، أكدت حملة "فيتو" نجاحها في تحريك المياه الراكدة في ملف التهرب من الضرائب، بعد اكتشاف محاولات لأندية كرة القدم الكبرى في مصر للتلاعب في عقود لاعبيها لتقليص المبالغ المستحقة للضرائب، خاصة فيما يتعلق بضرائب القيمة المضافة ورسوم توثيق العقود، إضافة إلى التهرب من سداد ضريبة كسب العمل التي يجب على الأندية سدادها عن لاعبيها.

وكانت "فيتو" قد كشفت عن بعض العقود المريبة التي أبرمتها بعض الأندية، وعلى رأسها عقد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، الذي انتقل إلى النادي الأهلي بمبلغ 5 ملايين جنيه فقط رغم أن عقده مع الزمالك كان يبلغ 30 مليون جنيه.

كما تم الكشف عن عقد لاعب أستون فيلا الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه، والذي كانت قيمته أيضًا 5 ملايين جنيه، في صفقة اعتبرت غريبة بعد أن كان يحصل على عقود أعلى في أوروبا.

وأما بالنسبة للمحترف التونسي محمد علي بن رمضان، فقد تم الكشف عن عقده بقيمة 100 ألف دولار، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول قيم العقود الحقيقية في الأندية المصرية.

وفي تطور جديد، حصلت "فيتو" على خطاب صادر من أعلى الجهات المختصة في مصر، يطالب جميع الأندية الرياضية ببيان موقفها الضريبي بشكل تفصيلي، بما في ذلك كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، مثل ضريبة المرتبات، ضريبة القيمة المضافة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضرائب الأخرى.

كما طلب الخطاب أن يشمل التقرير حركة حسابات مصلحة الضرائب على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة، مما يزيد من تعقيد القضية ويدل على الجدية في التحقيقات.

وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها "فيتو" أن هناك حاجة ماسة لربط العقود التي تقدمها الأندية بقرارات مجالس إدارتها، التي تشكل مرآة حقيقية للكشف عن الوقائع، خاصة مع وجود مخاوف من أن تكون هذه العقود هي مجرد واجهات لتقليص المبالغ المستحقة للضرائب.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات، ولكن يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تفتيشًا أكبر على الأندية، خاصة الكبيرة منها، بما في ذلك الأهلي والزمالك، للكشف عن مدى صحة العقود الموقعة وما إذا كانت هناك مخالفات مالية أو ضريبية قد تم التستر عليها.

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