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محافظ الإسماعيلية يفتتح فعاليات مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بفايد (فيديو وصور)

جانب من فعاليات الافتتاح،
جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

 أجرت “فيتو” قبل قليل بثا مباشرا، من مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لتغطية فعاليات الأسبوع الرابع لمبادرة أسماك البلد لأهل البلد. 

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افتتاح فعاليات مبادرة أسماك البلد لأهل البلد بفايد

 وافتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة تخفيض أسعار الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد" بمركز ومدينة فايد. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 

 ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على أهمية تكاتف الجهود لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 

توفير كميات من الأسماك 

 وكان محافظ الإسماعيلية قرر نقل المبادرة هذا الأسبوع إلى أحد مراكز المحافظة وهو مركز ومدينة فايد استجابة لرغبات المواطنين ليصل التخفيض إلى جميع مواطني الإسماعيلية وليس المدينة فقط، مع توفير كميات من أسماك البلطي والدبارة وبعض الأنواع الأخرى بأسعار مخفضة؛ لتلبية معظم الأذواق ولتشجيع المواطنين على الاستفادة من العروض المقدمة بالمبادرة.  

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 

إشادة بدور التجار والمزارعين 

 وأشاد محافظ الإسماعيلية بالدور المحوري، للتجار والمزارعين، موجهًا الشكر على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مما يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بتضافر الجهود.  

تنسيق تام بين كافة الجهات 

كما أكد على التنسيق التام بين كافة الجهات المشاركة والتي تعمل ضمن فريق عمل متكامل بهدف إنجاح المبادرة وتحقيق الاستفادة الكاملة لجموع المواطنين.  

ويشرف على هذه المبادرة مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية وتنمية البحيرات، الثروة السمكية، مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مركز ومدينة فايد ومركز ومدينة القنطرة المساهم عن طريق مزارع الأسماك التي تورد الأسماك البلطية هذا الأسبوع. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو 

وأكدت المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

وتُعد هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف كسر احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٠٪ مقارنة بالسوق الحر. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية على تحقيق التوازن في الأسواق ودعم القوة الشرائية للمواطن.

كما تجسد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار الأسماك وتجار السلع الغذائية مقدمين كميات من الأسماك بمختلف أنواعها والسلع الغذائية والخضر والفاكهة  بأسعار رمزية.

ويعكس هذا التعاون الحس الوطني للمشاركين ورغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 

وأكد أكرم حرص محافظة الإسماعيلية على تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية، ودعم المنتجين المحليين، وتنشيط حركة الأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ليصبح المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود.

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