ببصيرته تفوق على ذوي الأبصار، كفيف يبدع في إصلاح الأجهزة الكهربائية بالإسماعيلية (فيديو وصور)

على مر السنوات الماضية برزت العديد من النماذج الناجحة، من “ذوى الهمم” فى محافظة الإسماعيلية، والتي أثبتت قدرتها على مواجهة الحياة، رغم التحديات التي تواجهها بسبب الإعاقة.

قصة كفاح تستحق الاحترام

ومن بين تلك النماذج الشيخ أحمد صديق ابن محافظة الإسماعيلية، والذى برع في إصلاح الأدوات الكهربائية وأعطال السيارات رغم فقده للبصر ليتحول من كفيف إلى مبصر بالبصيرة.

الشيخ أحمد الكفيف، فيتو

وتطرح "فيتو" خلال السطور التالية تلك التجربة الإنسانية الرائعة، التي تفرض على الجميع احترامها والاقتداء بها.

فقد مبكر للبصر منذ الطفولة

نشأ الشيخ أحمد صديق في أسرة صغيرة حيث نزح مع أسرته من إحدى محافظات الصعيد بسبب ظروف عمل والده لينتقل للعيش في محافظة الإسماعيلية، ورغم فقده للبصر إلا أن ذلك لم يمنعه من تعلم إصلاح الأشياء من والده.

الشيخ أحمد الكفيف، فيتو

نشأة متواضعة وحياة حافلة بالتعلم

ويسرد الشيخ أحمد صديق قصته لـ "فيتو" فيقول: نشأت في هذا المنزل الواقع في أحد الأحياء الشعبية في محافظة الإسماعيلية، حيث كان والدي يمتلك محلا صغيرا لإصلاح الأجهزة الكهربائية التالفة وكنت دائم الملازمة لوالدي، حيث كنت أحرص على التعلم بعد العودة من المعهد الأزهري الذي كنت أدرس به في ذلك الوقت، والذى كان له فضل كبير في ختمه لكتاب الله حفظا وتلاوة.

الشيخ أحمد الكفيف، فيتو

الكشف عن الأعطال بواسطة أصوات الأجهزة

وأضاف أنه كان يدقق السمع ليعرف مصدر العطل من صوت الجهاز الذي يعمل على إصلاحه، ومع الممارسة أصبح يتقن إصلاح الأشياء بعناية.

ثقة كبيرة من الزبائن

ولفت إلى أنه لا يخشى من الكهرباء، حيث إنه يتحسس الأسلاك والكبلات جيدا قبل إيصال الكهرباء لتجربة الأجهزة بعد إصلاحها، مستخدما "نور بصيرته"، التي ليس بعدها نور، فهو يفعل الشيء الذى يعشقه بالإضافة إلى أنه يحظى بثقة الزبائن، ولا يعبأ بالمكاسب المالية بقدر حرصه على إنجاز ما هو مطلوب منه.

محل الشيخ أحمد، فيتو

محل الشيخ أحمد، فيتو

ويضيف محمود صديق شقيق الشيخ أحمد أن شقيقه يبدع في حل الأمور التي يعجزون في المنزل عن حلها فقد قام مرة من المرات بمساعدة جار لهم في إصلاح سيارته والتي لم يتمكن أى شخص من إصلاح الجزء التالف بها وهو الفتيس كما قام مرة أخرى بتركيب تيل فرامل لإحدى السيارات دون مساعدة من أحد، حيث يعتمد على السمع واللمس.



الشيخ أحمد الكفيف، فيتو

وأكمل شقيق الشيخ أحمد أنه لم يشعر في يوم من الأيام أن شقيقه فاقد للبصر فهو يعيش حياة طبيعية كاملة متزوج ولديه ولد ورغم أنه لم يستكمل دراسته الجامعية إلا أنه حافظ لكتاب الله تعالى، حريص على تلاوته يستيقظ فجرا ويذهب للصلاة ثم يعود ليباشر عمله معتمدا على ربه الذى أضاء له كل الدروب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.